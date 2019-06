Mittwoch, 26 Juni 2019 | 26.177

Andreas Voßkuhle und ... der Wert der Arbeit ...

der sozialistische Bundesarbeitsminister ...

das ist der der laut Verfassung an sich praktisch dafür sorgen soll ...



daß die wichtigsten Verfassungsziele erreicht werden ...

unter anderen also Wohl des Volkes / Schaden wenden / Nutzen mehren ...



ergeht sich statt dessen in einem theoretischen Impuls ...

über den Wert der Arbeit ...



das hilft der arbeitenden Bevölkerung ...

die von solcher Art Politik hemmungslos ausgebeutet und ausgenutzt wird ...



nun auch nicht weiter ...

und beantwortet auch nicht die Frage ...



warum es in diesem unserem Lande nicht möglich ist ...

über den Wert der Areit der Regierung ...



eine rechtlich relevante Erörterung zu führen ...

unter dem Schutz des Rechts bzw des Höchsten Richters ...



*



das Politische Buch ...

der Gerichtshöfische Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und die Geburten Rate ... oder Quote ... oder so ...









