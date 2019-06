Dienstag, 25 Juni 2019 | 26.176

Andreas Voßkuhle und ... der Frieden ...

'Frieden braucht Mut' ...

sagt Frank-Walter Steinmeier ...



wahrscheinlich braucht es vor allem Mut ...

so einen Unsinn als Bundespräsident weiterzuverbreiten ...



und sich gewissermaßen als Staatsoberhaupt ...

derart bei einem so genannten multireligiösen Gottesdienst zu exponieren ...



das ist etwa so wie wenn Frau Merkel ...

bei einem parteiübergreifenden Gesellschaftsabend sagt ...



'Politik braucht Mut' ... wohlwissend ...

daß kriminelle Intelligenz und Energie keine Selbstläufer sind ...



sondern daß man dieses Geschäft ebenso entschlossen wie ungeniert ...

systematisch sich einrichten und betreiben bzw ausüben muß ...



was Wunder also ... daß Herr Voßkuhle nicht sagt ...

'Recht braucht Mut' ...



und sich ebenso entschlossen wie ungeniert hinter Gesetzen versteckt ...

die ihm nach der Art potemkischer Dörfer zur Seite gestellt werden ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionrarristische Rest Unions Europa ...



Deutsche und ...

ihre Rest Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Gleichstellung und Gleichschaltung ... Mißhandlung und Mißbrauch ...









