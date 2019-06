Donnerstag, 20 Juni 2019 | 25.171

Andreas Voßkuhle und ... Rad weg / Rat weg ...



kommt Zeit kommt Rad ...

sagte der Mann dem sein Fahrrad geklaut worden war ...



und der nun einfach darauf wartete ...

daß es wohl irgend wann wiederkommen würde ...



und der trotz mifrantischem Hintergrund glaubte ...

sich in den deutschen Sprichwörten einigermaßen auszukennen ...



so ähnlich ist das auch ... wenn Autos Radwege blockieren ...

denn dann kommt gleich die Polizei und schleppt sie ab ...



denn Radwege blockieren sei gefährlich und bedeute Streß ...

und deshalb kämpfen alle möglichen Organisationen für 'Radwege frei' ...



etwas ganz Andres ist dagegen ...

wenn Richter Rechtswege blockieren ...



obwohl das noch gefährlicher ist ...

und noch mehr Streß bedeutet ...



aber da kommt keine Polizei geschweige denn ein Staatsanwalt ...

keine Organisation kämpft für 'Rechtswege frei' ...



*



Fronleichnam ...

Gedenktag für das Opfer des Herrn ...



Gedenktag füe die Opfer ... speziell die von Flucht und Vertreibung ...

warum jetzt ausgerechnet die ... und was heißt das allgemein ? - würde Albert Einstein jetzt fragen ...



das Politische Konzert ...

der rat-lose Rest Unions Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ... Palästinenser und andere Antisemiten ...

von Arabern bis zu den Zulukaffern ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ...









