Mittwoch, 19 Juni 2019 | 25.170

Andreas Voßkuhle und ... die Bibel ...

man kann mit der Bibel in der einen Hand ...

und einem Maschinengewehr in der anderen ...



Kinder aus der Gewalt von kriminellen Verbrechern befreien ...

zum Bespiel ...



man kann aber nicht ... mit der Verfassung in der einen ...

und einem Maschinengewehr in der anderen ...



das deutsche Volk aus der Gewalt krimineller Politiker befreien ...

solche und ähnliche Versuche sind bisher immer schief gegangen ...



nur wußte das der Graf Stauffenberg zu seiner Zeit eben nicht ...

und heutzutage angesichts eines flächendeckenden Terrorismus ...



weiß das natürlich auch niemand ...

weswegen das immer weiter eskalieren und sich entladen wird ...



die kriminelle Intelligenz und Energie der Politiker ...

und ... als Reaktion und Folge (!!!) die der so genannten Terroristen ...



wobei speziell diejenigen ... die sich auf Recht und oder Religion berufen ...

oder gar die Gerechtigkeit ... in welcher Form auch immer ...



oder die einfach nur Pfarrerstochter spielen ...

noch die schlimmsten sind ...



*



