Andreas Voßkuhle und ... die Wahrheit ...

über der Frankfurter Oper steht ...

'Dem Guten Schönen Wahren ...



über der Frankfurter Zeitung steht ...

'vitam impendere vero ...



und das ist eben nicht dasselbe ...

auch wenn mehr oder weniger die gleichen Begriffe verwendet werden ...



Kunst ist das Maß aller Dinge ... und die Kunsttempel versuchen ...

in ihren Interpretationen dem Werk wie dem Künstler 'gerecht' zu werden ...



Journalismus ist eigentlich auch so etwas wie Kunst ...

aber die Presseorgane versuchen alles ...



um die journalistische Kreation ... mit allen Mitteln und allen Kräften ...

zu mißbrauchen und deren Schöpfer zu mißhandeln ...



Max Liebermann hat mal auf die Frage ...

'Meister was wollen Sie mit Ihrer Kunst ?'



gesagt ...

'na wat soll ick wolln ? ... vakoofen will ick ...'



bei den Presseorganen läuft das nunmal eben genau umgekehrt ...

es wird alles dafür getan ...



daß man das Produkt einer angepeilten Kundschaft verkaufen kann ...

und es dafür eine geradezu unbedingte Werbewirksamkeit hat ...



und we man dafür unschuldigen Journalismus ...

mißbrauchen und mißhandeln kann(s.o.) ...



die Wahrheit ... geschweige denn das Recht ...

stehen da nicht auf dem Programm ...



sind nicht mal auf dem Radar ...

allenfalls um zu wissen ... wie man am besten dran vorbei kommt ...



*



der Politische Film ...

der Scheiß Parlamentaristische Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... die Rumänen ...

mt ihrer Scheiß Rest Unions Europa Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Kraft und Freude ... Ethik und Moral ...

Arbeit und Gebet ... ora et labora ...









