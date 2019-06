Sonntag, 16 Juni 2019 | 24.167

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

das ist so ne Beziehung wie ...

'ich bin der Herr im Haus ... was meine Frau sagt wird gemacht' ...



es ist an sich immer wieder ebenso unfaßbar wie umfassend faszinierend ...

wie ein einziger Mensch ganze Völker und ihre Staaten ...



ihre Kultur und ihr Recht ... Kunst und Religion ...

mißhandeln und mißbrauchen ... vernichten und beseitigen kann ...



in der Republik merkelt man erst ...

wie gut eigentlich die Monarchie war bzw ist ...



in der Monarchie war und oder ist es wohl nach wie vor auch noch so ...

daß im Schnitt nach einem schlechten Herrscher wieder ein guter kam ...



oder spätestens in der dritten bzw Enkel Generation ...

und umgekehrt ...



so gesehen haben wir mit Kohl Schröder Merkel ...

jetzt schon 40 Jahre in der dritten Generation 'schlechte' Herrscher ...



und nicht nur einer schlimmer als der andere ...

sondern auch ... wie es aussieht ... es kommt noch schlimmer ...



und es sieht so aus ...

als sei das ein grundsätzlicher Mangel der Republik ...



es ist gleichwohl erklärlich ...

in der Monarchie oder selbst in der Dikatur ...



also mmer da wo sich noch halbwegs Widerstand regt ...

bleibt ... bei aller Gewalt ... der Gest der Menschen intakt ...



deshalb werden diese Widerständler ja vorzugasweise nicht nur eingesperrt ...

sondern vorsichtshalber auch gleich umgebracht ...



Musterbeispiel dafür was passiert ... wenn die Herrscher das nicht machen ...

Nelson Mandela ...



im sogenannten Sozialstaat dagegen versuchen die Herrschen ...

es dem Volk so gut gehen zu lassen ...



daß der Geist getötet wird ... und jeder Widerstand nicht nur zweck-los ist ...

sondern bereits im Keim erstickt wird ...



so daß die Herrschenden sich in ihrem Ungeist ...

ständig neu übertreffen können ...



natürlich gibt es auch hier Demonstration und Protest ... Widerspruch und Widerstand

aber das ist alles wie der Sturm im Wasserglas ...



wie Mäkelei am Essen ... bzw um im Bild zu bleiben ...

Mutti den grünen Spinat ins Gesicht prusten ...



*



durch die Christliche Botschaft zieht sich der Begriff ...

'Du sollst nicht mißbrauchen (...)'



das ist aber genau das ...

was gerade PfarrersGottesgeschenktochter Angela Dorothea Merkel ..



zu einer wahren Meisterschaft entwickelt hat ...

und zum Kern jedes Gedankens zu dem überhaupt fähig ist ...



abgesehen natürlich vom Mißbrauch des Rechts durch Andreas Voßkuhle ...

bzw dem Verzicht auf jedwede Weiterentwicklung das Rechts ...



*



die Politische Predigt ...

der Kloo-ballistische Eest Unions Europa Torso ...



Deutsche Bürger ... Welt Bürger ... Schild Bürger ... Sieß Bürger ...

Cheese Burger ... Chicken Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









