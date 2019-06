Freitag, 14 Juni 2019 | 24.165

Andreas Voßkuhle und ...die Europäische Machtbalance ...

das ist wie wenn die Familie abends beisammen sitzt ...

und 'Mensch-ärger-Dich-nicht' spielt ...



jeder weiß ... das ist nur ein Spiel ...

und berührt eigentlich jiemanden in seinen Interessen ...



geschweige denn bezüglich des Ganzen ...

also was auch immer dann mehr ist als die Summe von Teilen ...



und Machtbalance ... das ist so ähnlich wie 'ein'Schritt vor und zwei zurück' ...

das heißt ... mit Machtbalance kommt man zumindest nicht weiter ...



der Begriff 'Machtbalance' ist objektiv ein Mißbrauch des Begriffs 'Balance' ...

denn der Begriff Balance gehört ... abgesehen von der Technik ...



nicht zur Macht ... sondern zum Recht ... bzw zur Herstellung von Gerechtigkeit ...

die Waage ist bekanntlich ein Symbol von Justitia und nicht von Angela ...



solange also bei diesem richtig gesteskranken Andreas Voßkuhle ...

nicht sagen wir mal ein durchaus möglicher spontaner Heilungsprozeß einsetzt ...



und er sich auf die Wahrnehmung der Interessen von Justitia besinnt ...

wird Angela Merkel wohl nicht aufhören ...



ebenso ungehindert wie ungeniert weiter nicht nur ihre Macht zu mißbrauchen ...

und alles was für sie erreichbar ist an Mitteln und Möglichkeiten ...



Volk und Staat ... Deutschland / Europa / die Welt ...

ins Chaos und ins Verderben ... Beseitigung und Vernichtung ... zu stürzen ...



bzw ihre Regierungs und Staats Bediensteten ...

zu Mördern am Volk zu machen ...



*



der Politische Lifestyle ...

der Zentral Bänkerische Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und

der offene Terror des Islam ... die verschleierte Islamistin ... das Islamystisch Verschlossene ...



das polytische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...









