Freitag, 03 Mai 2019 | 18.123

Andreas Voßkuhle und ... Kevin Kühnert ...

jetzt sagt der Kevin Kühnert auch noch ... daß er das wirklich ernst meint ...

den völlig hirnverbrannten Unsinn den er da sagt ...



das Problem ist ja nicht ... daß 'er' das sagt ...

schließlich haben wir hier Meinungsfreiheit Redefreiheit Demonstrationsfreiheit etc



Freiheit Freiheit Freiheit ... von A bis Z ...

inckusive Arsch offen und Zugluft durchfurzen ... oder so ...



das Problem ist ... daß 'andere' da sofort ihr Geschäft damit machen ...

und ihm ebenso absichtlich wie absichtsvoll die Bühne dafür geben ...



daß unter anderen insbesondere die Massenmedien sich wie wild darauf stürzen ...

um wirklich jedes Detail zu erfassen ...



und das Schneeballsystem in Gang zu setzen ...

bzw die Lawine überhaupt erst loszutreten ...



das durch eigene Ansichten und Beiträge ... Kommentare und Spekulationen ...

auszuschmücken und anzureichern ... zu erweitern und zu vertiefen ...



und unbefangenen wiederum anderen Leuten zu verkaufen ...

und selbst die Meinungsführerschaft damit anzustreben ...



obwohl das objektiv gegen unsere Verfassung verstößt ...

und das BundesverfassungsGericht und der BundesverfassungsSchutz ...



schon von sich aus dagegen intervenieren und vorgehen ...

oder wenigstens eine Verfassungsbeschwerde zulassen müßten ...



da unter den Verfassungsrichtern (...) aber welche sind ...

die selbst solche Ansichten goutieren ... besteht dazu keinerlei reale Chance ...



und der demokratische und soziale Staat ...

der ja ebenfalls in unserer Verfassung steht ...



und derwie das Universum den Rahmen und Raum bilden soll für die Freiheit ...

rückt in immer weitere Ferne ...



noch schneller als ... wie man gerade wieder festgestellt hat ...

das Unversum sich erweitert ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen