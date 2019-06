Sonntag, 09 Juni 2019 | 23.160

Andreas Voßkuhle und ... Warum feiern wir Pfingsten ? ...

Pfingsten ... ist einer der drei wichtigsten Grundpfeiler des Christentums ...

wenn nicht der wichtigste überhaupt ...



dieser unvergleichliche Chrsitliche Glaube ...

basiert auf der objektiv nachvollziehbaren Vorstellung ...



eines drei-faltigen ... drei-einigen ... Gottes ...

also etwa Gott Gott bzw Gott Vater oder Gott Urknall oder Gott Schöpfung ...



Gott Jesus Christus ... bzw Gottes Sohn oder Gottes Gegenwart ...

und Gott Heiliger Geist ... also etwa Gott Zukunft Fortschritt Entwicklung etc ...



den durchaus glaubwürdigen Überlieferungen folgend ...

ist dieser Gott bisher drei Mal ... wie könnte es anders sein ...



auf der Erde bzw unter uns Menschen gewesen ...

um sich um seine göttliche Ordnung zu kümmern ...



das erste Mal als er dem Moses die damals üblichen Steintafeln übergab ...

mit ... wie Luther das damals übersetzt hat ... Gesetzen oder Geboten ...



heute würde er wahrscheinlich einfach sagen Richtlinien oder Regeln ...

die ein halbwegs reibungsloses Funktionieren des politischen Geschehens gewährleisten



das zweite Mal dann in der Gestalt Jesu Christi ...

um uns Menschen zu sagen ...



also tut mir selbst leid daß es in dieser von mir geschaffenen Welt ...

für Euch so viel Leid und Ungerechtigkeit gibt ...



aber es ging nicht anders ... es funktioniert nicht anders ...

und wenn ich es nicht so gemacht hätte ... hättet Ihr es selbst erfunden ...



deshalb präsentiere ich mich Euch in einer ... wie ich glaube ...

durchaus eindrucksvollen Leidengeschichte ... inclusive Tod und Teufel ...



zeige Euch aber auch ... daß und wie es weiter geht ...

und wie sich das in diesem unendlichen Universum dann verteilt ...



das dritte Mal schließlich ... als er in der Gestalt des Heiligen Geistes ...

auf die in Jerusalem versammelten Apostel herniederkam ...



also die Schüler bei Jesus als Lehrer waren ...

oder auch Studenten bei Professor Jesus ... oder so ...



und sagte ... Ihr wißt ja über alles Bescheid ...

jetzt geht hinaus in alle Welt ...



kümmert Euch um die Menschen ... und tröstet sie ...

es gibt keine bessere Welt ... für das Danach hab ich ein ganz anderes Konzept ...



wie aktuell und realistisch diese ganze Geschichte ist ...

beweist die Tatsache ...



daß sie praktisch ebenso nahtlos wie lückenlos ...

Eingang in unsere Verfassung gefunden hat ...



der wirklich wichtigste Satz in unserer Verfassung lautet ...

'der Bundeskanzler ... gegebenenfalls die Bundeskanzlerin ...



bestimmt die Richtlinien (s.o.) der Politik ...

und trägt da für die Verantwortung ...'



danach soll also die Bundeskanzlerin ...

wie weiland Gott mit sich selbst irgend wo droben im Himmel wie wir sagen ...



sich irgend welche mutmaßlich funktionierenden Richtlinien ausdenken ...

meistens macht sie das in ihrem Küchenkabinett mit ihren Busenfreundinnen ...



und die dann mittwochs in der offiziellen Kabinettsitzung ...

den versammelten Aposteln ... ich meine Ministern ... verkünden ...



und dann sagen ... so jetzt wißt Ihr Bescheid ...

geht hinaus ... in Eure Ministerien ... und kümmert Euch ...



Angela Merkel ... obwohl sie als Pfarrerstochter das eigentlich wissen müßte ...

macht aber geau das eben nicht ...



und zwar ebenso absichtlich wie absichtsvoll ...

bzw weil ihr nicht nur der Schalk sondern auch der Teufel im Nacken sitzt ...



nachdem die Apostel inzwischen auch den letzten Wirkle der Erde erreicht haben

müßten wir mit unserem heutigen Wissen längst weiter sein draußen in der Welt ...



und obwohl sie als Physikerin das eigentlich wissen müßte ...

verwendet sie ihre ganze Macht und Kraft darauf ...



die Menschehiet noch hinter Moses und selbst Noah ...

zurück in die Steinzeit zu 'führen' ...



und den Verbliebenen geschweige denn den Nachkommenden ...

auch den letzten Rest an Ressourcen und Absprungbasen zu vernichten ...



im übertragenen Sinne schafft eine selbst kinderlose Frau ...

ebenso künstlich wie absichtlich eine homosexuelle Welt ...



die dann vergleichsweise kurzfristig nicht nur von selbst ausstirbt ...

sondern auch sonst eine nicht nur tabula rasa sondern tabula deserta hinterläßt ...



und der Einzige der das wenn schon nicht mit Heiligem Geist ...

so doch wenigstens mit dem Geist der Verfassung füllen könnte und müßte ...



eben dieser Herr Voßkuhle ...

kümmert sich um nichts ...



und läßt nicht nur den Lieben Gott einen Guten Mann sein ...

sondern das Wort von Frau Merkel Gesetz ...



und deshalb und gerade deshalb und nichts desto trotz und erst recht ...

müssen wir Pfingsten feiern ...



weil das die einzige Chance zu sein scheint ...

wie der Politische Verstand vom Arsch ins Hirn kommt ...



aber dazu bedarf es ... wie der Physiker Albert Einstein herausgefunden hat ...

und wie also auch Frau Merkel durchaus bekannt sein müßte ...



des Anstoßes und der Bewegung ...

je schneller desto besser und desto mehr ...



man stelle sich nur mal ein Fußballspiel ohne Anstoß vor ...

und Spieler die einfach so rumstehen ...



und es bedarf des Wissens um die Spielregeln und die Verfassxung ...

es bedarf des Willens sie im Interesse der Menschen anzuwenden ...



im Sinne des wichtigsten der Gebote ...

Du sollst das Recht und die Verfassung nicht mißbrauchen



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Rest Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Schildbürger Spießbürger Wutbürger Wurstelbürger

Cheese Burger ... Chicken Burger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt und Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









