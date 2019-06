Mittwoch, 05 Juni 2019 | 23.156

Andreas Voßkuhle und ... seine zynische UrteilsBuchScheiße

in der alten DDR wehrte sich die Wirtschaft ...

unter anderem gegen Zwangskollektivierung und hohen Produktionsdruck ...



in dern neuen DDR unter Angela Merkel wehrt sich die Wirtschaft ...

beispielsweise auf dem TDI 'Tag der Deutschen Industrie' ...



gegen Freiheitsberaubung und hohen Steuerdruck ...

drohende Verstaatlichung und Beseitigung des Kapitalismus ...



im Prinzip ist das dasselbe ...

Recht und Verfassung ... Würde und Verstand sind im Arsch ...



*



das Politische Buch ...

der Gerichtshöfische Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und der Geburtenrate Handel ...









