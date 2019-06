Dienstag, 04 Juni 2019 | 23.155

Andreas Voßkuhle und ... Brigitte Bierlein ...

jetzt ist also eine Verfassungsgerichtspräsidentin Bundeskanzlerin ...

in tu felix Austria ... aus reiner Verlegenheit ...



Nämliches steht uns auch in Deutschland bevor ...

denn spätestens nach der nächsten Bundestagswahl ...



wird dieses Land unregierbar ...

und dann wird man sich auch wieder händeringend ...



wie schon mal gehabt ...

an den Herrn Bundesverfassungsgerichtspräsidenten wenden ...



beim Bundespräsidenten konnte er ja gerade noch widerstehen ...

aber Bundeskanzler ... das wär schon was ...



da könnte er den Leuten nochmal so richtig zeigen ...

was man alles machen kann ...



wenn man das Recht biegt und beugt bis zum Geht-nicht-mehr ...

und die Verfassung mißhandelt und mißraucht bis alle tot sind ...



*



die Politische Oper ... inclusive Voßkuhles UrteilsShowScheiße ...

der Kommissionarristische Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

ihre Rest Unions Europa Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Gleichschaltung ... Gleichmachung ... Einebnung ...



Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

das ist wie Beseitung des so genannten Kleinen Unterschieds ...



dauernd ist von Diversifizierung die Rede und von Multi hier und Mutti dort ...

und de facto wird alles gleichgemacht und die Unterschied verwischt wenn nicht ausgemerzt









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen