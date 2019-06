Montag, 03 Juni 2019 | 23.154

Andreas Voßkuhle und ... seine UrteilsFilmScheiße ...

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

vom Scherzkeks zum Scheißkäs' ...



der Holocaust ist nach wie vor ein ebenso unglaubliches wie unfaßbares Geschehen ...

das man gleichwohl nicht einfach als größtes Verbrechen der Menschheit abtun kann ...



das Geschehen ist historisch gesehen durchaus erklärbar ...

was nicht heißt daß es entschuldbar ist ...



aber er war die notwendige Kosequenz ...

und möglicherweise nur der vorläufige Höhepunkt einer jahrtausende-alten Entwicklung ...



seit je her hatten die Völker Schwierigkeiten mit den Juden ...

aber niemand wußte warum und wieso geschweige denn was tun und überhaupt ...



es war also reine Unsicherheit und Hilflosigkeit im Umgang mit einem Problem ...

die sich mit den Jahrhunderten steigerte und aufbaute ...



bei Hitler war diese Hilflosigkeit ... wie gesagt ... dann so groß ...

daß er sich aus rener Hilflosigkeit ... wie gesagt ... zu dieser radikalen Lösung entschloß ...



und in dieser Hilflosigkeit ... mit einem Problem umzugehen ...

sind sich Adolf Hitler und Angela Merkel haargenau gleich ...



soll heißen ...

Einer so blöd wie der Andere ...



*



der Politische Film ...

der Parlamentaristische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... die Rumänen ...

mit ihrer Rest Unions Europa Torso Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...

Verpflichtung und Verantwortung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen