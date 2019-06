Samstag, 01 Juni 2019 | 22.152

Andreas Voßkuhle und ... seine geisteskranke Ausstellungs Scheiße

jetzt muß sich immerhin schon mal der Bundestag mit den Tampons befassen ...

wegen der so genannten Mehrwert-steuer ... ausgerechnet ...



bis zum Bundesverfassungsgericht ist es da noch ein weiter Weg ...

und ob sich da was be-wegt ... steht in den Sternen ...



und das hat auch mit der sprichwörtlichen Gottes Hand nichts zu tun ...

denn es geht ausschließlich um die Denke im Kopf von Herrn Voßkuhle ...



ich habe nie verstanden und verstehe es bis heute nicht ... warum Frauen ...

die aus durchaus nachvollziehbaren richtigen wichtigen Gründen 'arbeiten' ...



überhaupt Steuern zahlen müssen ...

statt daß sie zu dem was sie verdienen noch einen Bonus oben drauf kriegen ...



zumindest innerhalb eines gewissen unteren Rahmens ...

in dem es mehr oder weniger noch um den täglichen Bedarf geht ...



zur Organisation und Finanzierung des Lebens inclusive Arbeit (!) ...

bzw zur Herstellung einer so genannten Gleich-stellung ...



Frauen haben nunmal natur-gesetzlich (!) einen gewissen 'Mehr-wert' (!) gegenüber Männern

und so lange dieser Mehrwert nicht vorneweg ausgeglichen ist ...



ist doch jede Diskussion um ene so genannte Gleich-berechtigung eine Farce ...

eine typisch männliche und dominante Arroganz und Ignoranz ...



und da hilft auch der Hinweis nicht weiter ...

daß u.a. zum Beispiel im Bundesverfassungsgericht (...) auch (!) Frauen sitzen ...



weil Frauen auch in den höchsten Positionen den Problemen nicht abhelfen ...

wenn sie nur noch bessere Männer sein wollen ... statt eben autonome Frauen ...



und deshalb kommt man auch beim Bundesverfassungsgericht ...

nicht mal an geschweige denn weiter ...



was ich seit Anfang der 90er Jahre ebenso permanent wie vergeblich versuche ...

trotz des persönlichen Kontaktes zum jeweiligen Präsident bzw Präsidentin ...



*



