Donnerstag, 18 April 2019 | 16.108

Andreas Voßkuhle und ... unser aller Dame ...

wir wissen doch schon ... daß in dieser unserer Welt ...

die Religionen die Ursache allen Streits bis zum Terror sind ...



insofern ist es nachvollziehbar und verständlich ...

daß die Drahtzieher des Terrors ...



nun eines ihrer Lieblingsspielzeuge bzw Ikone und Symbol dieses Terrors ...

wieder aufbauen wollen ... und ihnen dafür keine Milliarde zu viel ist ...



aus zivilisatorischer und kultureller bzw eben letztlich rechtlicher Sicht ...

dürfte aber eben genau das nicht zugelassen werden ...



das Recht ... bzw also die Fortbildung und Weiterentwicklung des Rechts ...

machen nur Sinn unter dem Gesichtspunkt ...



'Neues (!!!) Leben (!!!) wächst aus den Ruinen ...'

und nicht die alten Ruinen wieder aufbauen ...



um Tod und Erinnerung weitere Jahrtausende zu pflegen ...

bzw über Hunger und Not dieser Welt weiter rücksichtslos hinwegzugehen ...



si fractus illabator orbis ...

impavidum ferient ruinae ...



und mit Andreas Voßkuhle ...

dem Meister des Terrors ...



und der Rechtsbeugung ... wie sich gerade wieder zeigt ...

ist man damit an der genau falschen Stelle ...









