Donnerstag, 18 April 2019 | 16.108

Andreas Voßkuhle und ... Natascha Ochsenknecht ...

wer htte das gedacht ...

Notre Damen in Paris stürzt ein wie weiland das Wordl Trade Center in New York ...



und ausgwerechnet Natascha Ochsenknecht ...

erregt ... die Aufmerksamkeit ihrer Majestät der Medien dafür ...



daß trotz allem die Hilfen für Hunger und Klima in der Welt ...

wichtiger seien als der Wiederaufbau ...



und Greta Garbo ... hätt' ich jetzt beinahe gesagt ...

weil sie grad ihren 29. Todestag hatte ...



also ich meine Greta Thunberg ...

ihre rund 100 Jahre jüngere Landsmännin ...



trifft gar ihre Majestät den Papst ...

der auch nicht so recht weiß ...



soll er lieber Umweltaktivist sein

und den Glaubensaktivisten an einen der Nägel vom Kreuz hängen ...



und deshalb ... wie Angela Merkel ... einfach dauernd lächelt und lacht ...

weil das ja alles so wahnsinnig komisch und lustig ist ...









