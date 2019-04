Mittwoch, 17 April 2019 | 16.107

Andreas Voßkuhle ... der große Gerichtsverhandlungsregisseur

'ver-handelt' wie sowas heißt in seinem Revuetheaterpalast in Karlsruhe ...

in Sachen Förderung der Selbsttötung ...



und während im allgemeinen Handel als Wandel gilt ...

genauer gesagt als Wandel im Positiven Sinne und zur Förderung der Entwicklung ...



sind die speziellen Ver-handlungen des Herrn Voßkuhle ...

eine Festschreibung des Negativen und der Weg zurück in die Steinzeit ...









