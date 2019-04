Mittwoch, 17 April 2019 | 16.107

Frank Walter Steinmeier und ...

Steinmeier glaubt ... es sei mit Deutschland etwas geschehen ...

ach was ... ?!



es habe eine Veränderung stattgefunden ...

na sowas ... ?!



wenn man in ein Glas Trinkwasser einen Tropen Maschinenöl gibt ...

wird das Wasser ungenießbar ...



wenn man in ein an sich intaktes Volk ...

eine Million völlig unzivilisierter Ausländer reingibt ...



wird ... wie soll ich sagen ... wird das ganze Volk irgend wie ungenießbar ...

und Herr Steinmeier meint ... darüber können wir doch froh sein ...



und genau das ist das Problem ...

Steinmeier Merkel Schäuble Voßkuhle et al ...



sind auch noch froh ...

freuen sich geradezu spitzbübisch über den Mist den sie dauernd verzapfen ...



von wegen selbstkritischer ... gescheige denn geschichtsbewußter ...

offener ... ja ... den Arsch offener !!!









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen