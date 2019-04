Dienstag, 16 April 2019 | 16.106

Wolfgang Schäuble und ... seine geistige Armut ...

Schlagzeile in einem dieser gleichgeschalteten Medien ...

'Ist Armut strafbar ... ?'



was für eine Frage ?

natürlich ist Armut strafbar ...



in einem funktionierenden demokratischen Rechtsstaat ...

müßten diejenigen bestraft werden ...



die für die Armut verantwortlich sind ...

wie eben unter anderen diese Knalltüten Merkel und Schäuble ...









