Angela Merkel und ... 'ihr fuck you Deutschland' ...

Angela Merkel macht bekanntlich bzw erklärtermaßen 'ihre' Politik ...

und wenn sie sich dafür entschuldigen müßte ... dann wäre das nicht 'ihr' Land ...



diese Scheiß kriminell geisteskranke Knalltüten Hobby Spaß Politikerin ...

faselt dauernd davon ... wie stolz sie auf 'ihren' so genannten Rechtsstaat ist ...



und niemand ... weder amtlich geschweige denn ehren-amtlich ...

noch wirtschaftlich geschweige denn wissenschaftlich ...



will das wahrnehmen geschweige denn wahrhaben ...

daß sie damit nichts anderes sagen will als ...



fuck you Deutschland ... fuck you Europäische Union ... fuck you Welt ...

mit anderen Worten ... Ihr könnt mich alle mal ganz schön am Arsche lecken ...



P.S. ... gibt es eigentlich sonst noch etwas Hirnverbrannteres ...

als diesen Berliner Flughafen BER ...



das kommt gleich nach Merkel ... bzw Christian Wulff würde sagen ...

dieser Flughafen ist ein Teil von Angela Merkel ...









