Freitag, 31 Mai 2019 | 22.151

Andreas Voßkuhle und ... seine persönliche Lifestylescheiße ...

da schlägt ein so genannter Antisemitismusbeauftragter vor ...

alle Männer sollten eine Kippa tragen ...



dann würde sich das Problem Antisemitismus ganz von allein erledigen ...

mein Gott ... wie ist denn nur wieder dieser Idiot an seinen Job gekommen ???



die Kippa bei Männern ist wie das Kopftuch bei Frauen ...

das ist ein Signal ... es signalisiert zunächst ganz unbefangen ...



'Sie sehen ja ... ich bin nicht ganz normal ...

mit mir kann mann nicht normal reden ... ich bitte um etwas Nachsicht ...'



das Problem ... sind doch nicht die Frauen ... die Kopftuch tragen ...

sondern die Männer ...



die nicht nur Frauen in dieser Art beherrschen wollen ...

sondern die ganze Welt ...



und alle Andersdenkenden mit Tod und Vernichtung bedrohen ...

und damit jeden geistigen Fortschritt und Weiterentwicklung verhindern ...



das Problem sind doch nicht die Unterdrückten und Verwahrlosten ...

sondern diejenigen die das ausnutzen...



die Gutmütigkeit und Hilflosigkeit ...

die Nachsichtigkeit wenn nicht Zuneigung und Liebe ...



das Problem ist entsprechend auch nicht Frau Merkel ...

sondern eben Herr Voßkuhle ...



weil er es ist ...

der das Recht beugt und die Verfassung mißbraucht



der die Weiterentwicklung des Rechts verhindert ...

und damit den Fortschritt in der Politik blockiert ...



*



der Politische Lifestyle ... wo die Kacke am Dampfen ist ...

der Zentral Bänkerische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... es gibt Juden und orthodoxe Juden ...

es gibt Israeli und unorthodoxe Israeli ...



das sind die die die Weltherrschaft anstreben ...

und wenns geht auch auf dem Mond ... zunächst mal ...



das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Intensivstation ... Infektion und Isolierstation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen