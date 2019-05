Donnerstag, 30 Mai 2019 | 22.150

Andreas Voßkuhle und ... seine konzeptlos-beschissenen Honzerte

da fragt die Presse ... also die Vierte Gewalt dieser Diktatur ...

ebenso scheinheilig rhetorisch wie absichtsvoll eigennützig ...



erreicht die Regierung ... also die Höchste Gewalt ...

noch die Bürger / die Menschen / das Volk ... ?



dabei ist es gerade die Presse selbst ...

die sich wie bei der Mondfinsternis ...



zwischen Regierung und Volk gedrängt hat ...

und konsequent um nicht zu sagen hochprofessionell verhindert ...



daß irgend etwas von der Regierung zum Volk durchdringt ...

bzw umgekehrt vom Volk irgend was zur Regierung ...



geschweige denn zum Bundesverfassungsgericht ...

wo das Wenige das überhaupt durchkommt dann nicht angenommen wird ...



*



das Politische Konzert ... und das an Christi Himmelfahrt ...

der ebenso rat-los-wie restlos beschissene Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso Rat



der ewige Deutsche und ... es gibt Juden und orthodoxe Juden ...

es gibt Israeli und unorthodoxe Israeli ...



die die Herrschaft auf der Erde anstreben ...

und wenns irgend geht auch auf dem Mond ... zunächst mal ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Partikularismus und Partizipation ...









