Mittwoch, 29 Mai 2019 | 22.149

Andreas Voßkuhle und ... seine hirnamputierte Buchscheiße

das Politische Buch ...

der gerichtshöfische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Handel mit dem Geburten Wandel ...



die mehr oder weniger dynamischen Veränderungen in der Bevölkerung ...

verdecken und kaschieren die Veränderungen im Volk ...



die quantitativen und quakitativen Veränderungen bzw Verluste !!! ...

an Substanz .. vor allem aber an Wert ...









