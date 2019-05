Sonntag, 26 Mai 2019 | 21.146

Andreas Voßkuhle und ... seine unchristliche Predigt Scheiße

es gibt immer wieder Christen ...

also Leute die angeben oder vorgeben oder damit angeben ...



daß sie ... an Jesus Christus glauben ...

aber allem Glauben zum Trotz so ihre Zweifel haben ...



in dieser unserer Bundesrepublikanischen Diktatur gibt es Organe ...

in deren Statuten steht ... 'im Zweifel hilft ein Testat eines Steuerberaters ...'



wo ist also das Problem ... (?)

man könnte doch einfach sagen ...



lieber Jesus ... Du brauchst gar nicht selbst zu kommen ...

schick uns einfach eine Bescheinigung Deines Steuerberaters ...



dieser Allmächtige so genannte 'Liebe Gott' wird ja wohl in der Lage sein ...

für seinen Sohn so eine Bescheinigung auszustellen ...



es gibt ja auch immer wieder Amerikaner ... zum Beispiel ...

die Zweifel daran haben ...



ob dieser Donald Trump der richtige ...

um nicht zu sagen ... weil Sonntag ist ... von Gott gesandte Präsident ist ...



und auch da sagen diejenigen die es wissen wollen ...

schick uns mal Deine Steuererklärung ...



*



die Politische Predigt ...

der Kloo-ballistische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso



Deutsche Bürger ... Welt Bürger ... Schild Bürger ... Schlau Bürger ... Spieß Bürger ...

Cheese Burger ... Chicken Burger ... Fish Burger ... Meat Burger ... Ham Burger ...



das Po-litische thema ... DLR ...Deutsches Zentrum für Luftfahrt und Raumfahrt ...

Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ... Schwarze Kassen und Schwarze Löcher









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen