Samstag, 25 Mai 2019 | 21.145

Andreas Voßkuhle und ... seine Scheißgaleriemuseen ...

der Weg am Ende ist das Ziel ...

es gibt aber auch Menschen ...



die suchen den Anfang des Weges als Ziel ...

zum Beispiel den Jakobsweg ...



dann ist zwar wieder der Pilger oder Wallfahrts Weg das Ziel ...

aber irgend wann erreicht man dann doch Santiago de Compostela ...



immerhin gibts da genug Kathedralen Kirchen Klöster ...

Universitäten Museen Konzerte ... das heißt das verläuft sich ...



*



die Politische Ausstellung ...

der Nordafrikanisch nachbarschaftliche Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso



Deutsche und ... ihre Fernöstlichen Nachbarn ...

Kina und Korea ... Kacke am Dampfen ... Käse am Stinken ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung ... Fortbildung ... Weiterbildung ...

Volksschulen Grundschulen Mittelschulen Realschulen HöhereSchulen Hochschulen Gymnasien Akademien Universitäten









