Freitag, 24 Mai 2019 | 21.144

Andreas Voßkuhle und ... sein krimineller Lifestyle ...

zu den Blüten ... die man immer wieder findet ...

in dieser ach so frei gleichgeschalteten Presselandschaft ...



gehört zum Beispiel die Schlagzeile ...

'Grenzen des Rechtsstaats' ... (???)



Rechtsstaat soll ja ein Synonym sein für Recht und Gerechtigkeit ...

und das sind 'Werte' ...



es liegt in der Natur von Werten ...

um nicht zu sagen ... das ist ein Naturgesetz ...



daß Werte ein Wert an und für sich sind und also keine Grenzen haben ...

es gibt ja auch keine Schlagzeile ''Grenzen des Goldes' ... oder so ...



*



der Politische Lifestyle ...

der Zentral Bänkerische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



*



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



bzw arabische Iraner und andere Muslime ...

aufgeklärte Humanisten und andere Anti-Muslime ...



zum Beispiel der Zentralrat der Exmuslime in Deutschland ...

www.exmuslime.com ...



*



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Intensivstation ... Alz Heimer und Andreas Voßkuhle ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen