Donnerstag, 23 Mai 2019 | 21.143

Andreas Voßkuhle und ... sein konzeptloses Konzert ...

es wäre ja nicht das erstemal in der Geschichte ...

daß jemand mehr oder weniger wutschnaubend vor seinen Getreuen sitzt ...



und sagt ...

'ceterum censeo Iranem esse delendam' ...



und Frau Merkel mit ihrenm Küchenkabinett und ihren Busenfreundinnen ...

sagt dann ... 'ja das müssen wir gemeinsam machen' ...



man kann einen modernen Staat ...

weder einen Bundesstaat noch eine Staatenunion ...



nicht nach dem Prinzip DDR managen ...

geschweige denn führen ...



und das mit ein bißchen angeblicher vorgeblicher Freiheiten aufhübschen ...

Informationsfreiheit Pressefreiheit Reisefreiheit etc ...



nicht zu vergessen den so genannten Rechtsstaat ...

wenn das alles nur dazu dient ...



ein völlig hilfloses Volk bis zur Schmerzgranze zu demütigen und auszubeuten ...

zu verwahrlosen und zu verblöden ... zu mißbrauchen und zu mißhandeln ...



wobei bekanntlich das Problem nicht ist ...

daß die Lage so ist ...



sondern daß sich das Volk ... der Bürger ... der Mensch ...

unter der Regentschaft von Herrn Voßkuhle ...



auf dem Wege des Rechts bzw mit den Mitteln des Rechts ...

nicht wehren bzw nicht mal sich beschweren kann ...



die Frage ist auch nicht ... ob oder inwieweit ...

unsere aktuelle Führung Dasselbe oder Ähnliches macht ...



wie die Führungsfguren in der DDR und dem Dritten Reich ...

sondern das sie genau so blöd sind ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Schweiß Brexit Brexodus Rest Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und Semiten ...

Palästinenser und andere Antisemiten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ...









