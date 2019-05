Mittwoch, 22 Mai 2019 | 21.142

Andreas Voßkuhle und ... seine Rechtsbücherverbrennungsscheiße

der Gerichtshöfische Andreas Voßkuhle ...

der Höchste Richter im Lande ...



ist eigentlich ein völlig absurder Anachronismus ...

eine typische contradictio in adjecto ...



der Mißbrauch von Macht und Gewalt ist an sich schon schlimm genug ...

noch schlimmer ist der Mißbrauch von Wissen und Know-how ...



am Schlimmsten aber ist der Mißbrauch des Rechts ...

die Beugung des Rechts in unserer Zeit ... das ist völlg absurd ...



der so genannte Rechtsstaat ...

das ist die Instrumentalisierung des Rechts zum Mißbrauch ...



zum Zwecke des Erwerbs als solchem bzw im allgemeinen ...

zum Erwerb und Erhalt von Macht und Reichtum im besonderen ...



wir müßten unsere Werte verteidigen ...

heißt es immer wieder ...



'unsere Werte'

das sind die Macht und die Mittel von Frau Merkel und Herrn Voßkuhle ...



'ihre' Positionen und 'ihre' Pfründe zu 'verteidigen' ...

und mit geballter Kraft das Volk zu quälen und zu versklaven ...



*



das Politische Buch ...

der Gerichtshöfische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der so genannte Demographische Wandel und die Geburten Rate ...









