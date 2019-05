Dienstag, 21 Mai 2019 | 21.141

Andreas Voßkuhle und ... seine Schauspielshowscheiße ...

die Roten Khmer haben seinerzeit die Städte evakuiert ...

und alles enteignet ... abgewürgt ... erdrosselt ... beseitigt ...



so ungefähr wird das auch hierzulande ...

wenn Kevin Kühnert die Industrie verstaatlicht ...



und den Kapitalismus beseitigt ...

oder umgekehrt ...



wenn Staatsbetriebe Gewinne erwirtschaften sollen statt zu dienen ...

nämlich der Herstellung einer verfassungsmäßigen Ordnung ...



wenn Staatsbetriebe praktisch nur zu Gewinn und Erhalt ...

bzw Verteilung politischer Macht und Gewalt mißbraucht werden ...



wenn Staatsbetriebe die Ersten sind ...

die die Errungenschaften des Sozialismus hemmungslos durchsetzen ...



um das unterste Niveau dessen was die Politik 'erreicht' hat ...

nochmals ganz speziell und gezielt auszunetzen und umzusetzen ...



bzw die Letzten sind ... die Erkenntnisse des Fortschritts ...

auch dem Volk und 'seinem' Staat nutzbar zu machen ...



geschweige denn ... den Nutzen des Volkes zu mehren ...

wo grad so viel von der Verfassung an der Verfassung vorbei die Rede ist ...



dann sind wir auf einem Weg ... daß nicht nur die Physik bzw der Körper ...

dieser unserer Welt zerstückelt zerstört beschädigt beseitigt wird ...



sondern auch der Geist der nunmal dort lebenden Menschen ...

wie aus der sprichwörtlichen Flasche entfleucht ...



inclusive der Seele der gesamten Natur ...

Physik / Philosophie / Psyche adieu ...



das heißt wir nähern uns dem Punkt ...

die Erde ward wüst und leer ... kalt und finster in der Tiefe nicht nur des Wassers ...



am Ende zerstörte der Mensch Himmel und Erde ...

und das Licht ging ganz von allein aus ...



Raum und Zeit gingen in die ewigen Jagdgründe ...

und der Geist verflüchtigte sich ... eilig ... nicht heilig ...



*



die Politische Oper ...

der Kommissionarristische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ....

ihre Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

Gleichbehandlung und Gleichschaltung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen