Montag, 20 Mai 2019 | 21.140

Andreas Voßuhle und ... seine übliche Filmscheiße ...

Einige in der SPD planen ...

weil sozialistische Planwirtschaft zur Zeit gerade so aktuell ist ...



den Aufstand gegen Andrea ... Nahles ...

nur dürften sie damit längst zu spät kommen ...



so daß die Frage eigentlich nur noch ist ...

welcher Art und wie hoch die Strafe ist ...



das fast schon wieder Faszinierende an der Sache ist ...

wieso solche Leute überhaupt immer wieder in solche Spitzenpositionen gelangen



und der Herr Post ... also ich meine den Achim ...

der ist ja nun auch nicht besser ...



er hätte auch aus seinen bisherigen Positionen heraus ...

das Desaster scon verhinedern können und müssen ...



das ist schon schlimm genug ...

noch schlimmer ist nur ...



wenn man in einer Dikatatur wie der von Frau Merkel ...

die Wirtschaft den Märkten überläßt ...



und glaubt ... das läuft dann von allein ... die Märkte regeln das von selbst ...

halbwegs sinnvolle Wirtschaftspolitik würde da nur stören ...



schließlich haben wir heutzutage selbstfahrende Autos ...

da muß es auch eine selbstfahrende Wirtschaft geben ...



*



der Politische Film ...

der Parlamentaristische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... die Rumänen ...

mit ihrer Scheiß Unions Europa Ministerrats Präsidentschaft ...



das Politische Thema ... Arbeit und Leben ...

Recht und Würde ... Ethik und Moral ...









