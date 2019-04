Sonntag, 31 März 2019 | 13.090

Weil Sonntag ist ...

soweit man das den zur Verfügung stehenden Überlieferungen Übersetzungen Übertragungen ...

entnehmen kann ...



sagte Jesus Christus ... wenns drauf ankam oder sonst irgend wie grad paßte ...

'sehet ich bin bei Euch alle Tage ... bis an der Welt Ende' ...



man könnte annehmen ... er hat damit sagen wollen ...

daß die Welt irgend wann zu Ende geht ...



aber bis dahin sei und bleibe er bei den Menschen ..

darauf könnten sie sich verlassen ...



daß die Welt irgend wann zu Ende geht ...

ist aber keine realistische Vorstellung ...



es ist also davon auszugehen ... daß Jesus Christus diese Worte vom Ende der Welt ...

eher im übertragenen Snne gebruchtb hat ...



also etwa so wie die Märchen aus Tausend und einer Nacht ...

sich auf eine unendliche Zahl von Nächten beziehen...



eine unendliche Folge einer sich ständig erweiternden Zahl von Nächten ...

und nicht genau abgezählte 1001 Nächte ..









