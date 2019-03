Samstag, 30 März 2019 | 13.089

Angela Merkel ist geisteskrank ... objektiv gesehen ...

noch kränker sind nur Medien ...

wer und oder was auch immer das eigentlich ist ...



oder sind es letztlich doch ..

so genannte ... bzw eben von diesen Medien abhängige Journalisten ...



die diese Knalltüte zur Hüterin der Welt-Ordnung machen ...

bzw also aufpeppen wollen ...



deren Kompetenz etwa auf dem Niveau eines von Lobbyisten ...

und ... naja ... eben Journalisten dressierten Affen liegt ...



insbesondere nachdem es Andreas Voßkuhle nicht mal gelingt ... auch nur andeutungsweise

bzw wenigstens annähernd Hüter unserer verfassungsmäßigen Ordnung zu sein ...









