Donnerstag, 09 Mai 2019 | 19.129

Andreas Voßkuhle und ... seine konzeptlose Scheißkonzertshow

die Islamische Republik Iran ...

steigt zu Teilen aus dem Atomabkommen aus ...



das ist also ungefähr so wie wenn man mit einem Bein aus dem Auto aussteigt ...

mit dem anderen aber drin bzw auf der anderen Arschbacke sitzen bleibt ...



das heißt ... man ist völlig blockiert ...

und kann weder drinnen noch draußen etwas Sinnvolles machen ...



das wirft die Frage aus ... was ist am Iran eine Republik ???

was wiederum die Frage aufwirft ... was ist eigentlich an Deutschland eine Republik ...



geschweige denn die Frage ... was ist eine Union ???

eine Europäische ... eine Christliche ... eine Demokratische ... eine Soziale ... usw ...



na und dann erst die Sache mit dem so genannten Rechtsstaat ...

eine Diktatur ist und bleibt eine Diktatur ... basta ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... Juden ...

bzw (orthodox) Juden und andere Antisemiten ...



das Po-litische Thema ... Mimikri und Integration ...

Exklusion und Inklusion ... Migration und Midlifecrisis ... Mikrophon und Mikroskop ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen