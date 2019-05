Mittwoch, 08 Mai 2019 | 19.128

Andreas Voßkuhle und ... seine Scheißbüchershow ...

gegen Porsche wurde ein Bußgeld verhängt ...

in Höhe von mehr als einer halben Milliarde deutscher Euro ...



weil in der Entwicklungsabteilung angeblich ...

die Aufsichtspflicht verletzt wurde ...



da sieht man wieder ...

wie das so ist in einer Diktatur ...



die Regierung verletzt nicht nur fahrlässig sondern objektiv vorsätzlich ...

nicht nur ihre Aufsichts sondern vor allem auch ihre Arbeits Pflicht ...



und wird dafür be und ent lohnt ... beschenkt und gepriesen ...

und in der Wirtschaft arbeitet man wie die Pest um zu überleben ...



und wird dafür bestraft ... weil man irgend wo immer irgend wen findet ...

dem man anhängen kann ... er habe nicht aufgepaßt ...



*



das Politische Buch ...

der Gerichtshöfische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel ... die Geburtliche Rate ... das Bevölkerungs Chaos ...









