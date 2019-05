Dienstag, 07 Mai 2019 | 19.127

Andreas Voßkuhle und ... seine Scheißopernshows ...

die Politische Oper ...

der Kommissionarristische Scheiß Brexit Brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre (...) Rest Unions Europäischen Nachbarn nebenan ...

bevor die auch noch stiften gehen ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... me-too aber with me not ...









