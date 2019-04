Mittwoch, 24 April 2019 | 17.114

Andreas Voßkuhle und ... seine pöbelhafte Buchscheiße ...

jetzt sieht Notre Dame fast genau so aus ...

wie die Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche ...



am Ende wird die auch wieder ausgebaut ...

von dem was an Spenden für Notre Dame übrig bleibt ...



*



das Politische Buch ...

der Gerichtshöfische Rest Scheiß Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und die Geburten Rate ...









