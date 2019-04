Montag, 22 April 2019 | 17.112

Andreas Voßkuhle und ...

- seine perverse Rechtsbeugungsfilmscheiße ...

Notre Dame in Paris stürzt ein ... keine Toten ...

Kirche in Sri Lanka stürzt nicht ein ... 200 Tote ...



World Trade Center in New York stürzt ein ... 2000 Tote ...

von den vielen anderen toten Toten und verletzten Lebenden ganz zu schweigen ...



wobei man nach wie vor icht weiß ... was eigentlich besser ist ...

lieber gesund und tot oder verletzt und lebendig ...



die Geldwesten in Paris sind auch nichts anderes ...

als die Fortsetzung der so genannten Sotialen Medien mit anderen Mitteln ...



und dieser Obergeisteskranke Emmanuel Macron ...

will dazu irgend welche so genannten Reformpläne vorstellen ...



auch eine reformierte Diktatur ist und bleibt eine Diktatur ...

auch eine reformierte Kirche ist und bleibt eine kriminelle Institution ...



bzw auf ihrem vorsintflutlichen Niveau ...

und ein Widerspruch zu Menschenrecht und Menschenwürde ...



die Evangelische Kirche heute ...

ist auch nicht besser als die Katholische geschweige denn die Orthodoxe ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Scheiß Unions Europa ...



Deutsche und ... ihre Rumänischen Nachbarn ...

mit ihrer Unions Europäischen Ministerrats Präsidentschaft ...



das Politische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen