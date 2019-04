Freitag, 19 April 2019 | 16.109

Andreas Voßkuhle und ... seine ordinäre Lifestylescheiße

da schreibt eines dieser netten ... aber demokratisch ...

und auch sonst verfassungsmäßig völlig überforderten Medienorgane ...



Anja Karliczek ...

nett ... aber überfordert ...



das Netteste und Überfordertste was wir hierzulande haben ...

ist nach wie vor Angela Merkel ...



aber die ist ja .irgend wie sakrosankt ...

bzw lwatschelt so ähnlich wie die Bundesbank im Bankensektor außer Konkurrenz ..



als Garant dafür daß es immer was zu berichten ...

und vor allem auch zu photographieren und zu filmen gibt ...



man könnte auch sagen ... daß Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt ...

ist mediale Unternehmensraison ... oder so ...



*



die Politische Kultur ...

der Zentral Bänkerische Scheiß Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ... ihre fern-östlichen Nachbarn ...

in Kina und Korea ... Japan und Jakarta ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Aids und Alzheimer ... Herzinfarkt und Hirninsuffizienz ... Krebs und Nierenversagen ...









