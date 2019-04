Mittwoch, 17 April 2019 | 16.107

Andreas Voßkuhle und ... seine perverse Buchscheiße

das Volk kann und darf sich nicht wehren ...

denn das stört den Schlaf der Bundes-Nachtwächter ...



die über Volk und Staat ... Land und Leute ... Recht und Ordnung ...

Verfassung und Werte wachen sollen ...



die zwar gelegentlich aufwachen ...

aber nur um mehr oder weniger zerknirscht festzustellen ...



was sie gerade alles versäumt haben ...

dafür dann aber umso großspuriger völlig irre Versprechungen zu machen ...



daß wir in zwanzig oder sptestens in dreißig Jahren ...

diese Wntwicklung nicht nur eingeholt sondern natürlich überholt haben werden ...



insclusive uns selbst ...

'wir schaffen das ... wenn nicht wir wer dann ...'



*



das Politisch-juristische Buch ...

der gerichtshöfische Brexit Brexodus sine Brtitannia et Galia et Italia Rest Unions Europa Torso



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der demographische Wandel ... die Geburten Rate ... das Bevölkerungs Chaos ...









