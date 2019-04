Dienstag, 16 April 2019 | 16.106

Andreas Voßkuhle und ... seine kriminelle Showscheiße

das Volk kann sich nicht wehren ...

das Volk darf sich nicht wehren ...



obwohl es alle möglichen Rechte hat ...

und wir in einem Rechtsstaat leben ...



das Volk darf sich nicht wehren ... demonstrieren ist nicht wehren ...

das ist wieder wie mit 'Gleich'-berechtigung die-selben Rechte ...



die-selben Rechte u.a. mit Quoten etc durchzusetzen ...

ist praktisch das Gegenteil von 'Gleich'-Berechtigung ...



Rechtsstaat heißt ... dieser Staat ist so rechts wie nur sonstwas ...

vor allem wenn er ...



nicht nur von Links ...

sondern auch noch mit Links regiert wird ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Scheiß Unions Europa ...



Deutsche und ...

ihre Scheiß Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Emanzipation und Gleichschaltung ... Feminismus und Gleichstellung ...



alles Gleich-machen ist keine Gleich-berechtigung ...

und dem Boden gleichmachen schon gar nicht ...



es heißt doch nicht zu Unrecht 'Gleich'-Berechtigung ...

gleich heißt gleich und nicht dasselbe ...



dauernd wird wie rirre darum gekämpft ...

Frauen die-selben (!) Rechte zu geben wie Männern ...



und das führt nunmal nicht nur am Ziel vorbei ...

sondern macht die Sache immer noch schlimmer !!!









