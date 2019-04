Montag, 15 April 2019 | 16.105

Andreas Voßkuhle und ... seine geisteskranke Filmscheiße

das Volk kann sch ncht wehren ...

gegen die mit der Übermacht aller vereinigten Gewalten betriebenen Diktatur



also inclusive Dritter Vierter Fünfter Sechster ...

nicht zu vergessen Sexter Gewalt ... etc usw ...



der Bürger hat immerhin die Möglichkeit ... zu demonstrieren ...

zum Beispiel wenn wieder mal die U-Bahn S-Bahn Bus-Bahn Tram-Bahn nicht fahren ...



ach so ... ist ja umgekehrt ...

es wird demonstriert und deshalb fahren die öffentlichen Verkehrsmittel nicht ...



also nochmal ... der Bürger hat das Recht zu demonstrieren ...

wenn auch rechtsstaatlich entsprechend eingeschränkt ...



und groteskerweise leidet darunter auch wieder das Volk ...

das Volk leidet und leidet und leidet ...



denn statt in den Straßen rund ums Kanzleramt zu demonstrieren ...

bzw Bundestag Bundesrat Schloß Bellevue etc usw ...



bzw den Justiz / Medien / Kirchen etc Palästen ..

bzw den Kunst / Kultur / Wissenschafts etc Akademien ...



wird völlig sinnloser Weise der öffentliche Verkehr blockiert ...

das heißt ...



diejenigen die ohnehin schon Opfer sind ...

werden nochmal extra behandelt und zusätzlich maltraitiert soweit nicht massakriert



das ist alles derart sinnlos ...

daß sich die Frage nach der Logik selbst verbietet ...



immer wieder nur Diktatur und Totalitarismus ... Schwachsinn und Idiotie ...

Mord und Totschlag ... Krieg und Zerstörung ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Scheiß Unions Europa ...



Deutsche und ... die Rumänen ...

mit ihrer Scheiß Unions Europäischen Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen