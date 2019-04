Freitag, 12 April 2019 | 15.102

Andreas Voßkuhle und ... seine hirnverbrannte Lifestylescheiße

also ... ich meine nochmal ...

Angela Dorothea von der Knalltüte sagt ... 'fuck you Deutschland ' ...



und 'fuck you Europa' gleich mit ...

denn dieser Brexit zum beispiel kratzt diese Frau doch nicht die Bohne ...



sie macht einfach so weiter ... als wäre gar nichts ...

und alle anderen tapsen wie hinter dem Rattenfänger von Hameln hinterher ...



ohne was zu sagen ...

bis auf die anderen der Sprache noch mächtigen Würden und Verantwortungsträger



die das nochmals ausdrücklich bestätigen ...

fuck you Deutschland ... fuck you Europa ... fuck you World ...



allen voran der Andreas Voßkuhle ...

der nicht nur Frau Merkel das Recht gibt ...



sondern sicherheitshalber das Recht des Volkes gleich mit abschafft ...

bzw nach der Gewalt dem Volk auch das Recht nimmt und ungeniert beugt ...



im alten Rom konnte man noch sagen ...

quod erat demonstrandum ...



diese demokratische Technik der Beweisführung ...

hat derPräsident des Bundesverfassungsgerichts kurzerhand abgeschafft ...



und wenn der Bürger ... als Teil des Volkes ...

beim Bundesverfassungsgericht eine diesbezügliche beschwerde einreicht ...



kriegt er in aller Form mitgeteilt ...

'Wir nehmen Ihre Beschwerde nicht an' ... basta ...



ergo bibamus ... sagt das Volk ...

und säuft sich in letzter Verzweiflung den letzten Rest von Verstand aus dem Kopf



*



die Politische Kultur ...

das Zentral Bänkerische Scheiß Unions Europa ...



Deutsche und ... ihre fern-östlichen Nachbarn ...

in Kina und Korea ... Japan und Jakarta ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Intensivstation ... Aids und Krebs ... Herzinfarkt und Hirninfarkt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen