Dienstag, 09 April 2019 | 15.099

Andreas Voßkuhle und ... seine groteske Showscheiße

jetzt will sich die Frau May mit der Frau Merkel und dem Herrn Macron treffen ...

das ist dann wie ein Spitzentreffen von Mafia / Camorra / Cosa Nostra ...



das heißt ...

jeder versucht für sich persönlich das Beste und Meiste herauszuholen ...



irgend ein gemeinsames Interesse kennen die gar nicht ...

geschweige denn das einer Europäischen Union ...



es ist unfaßbar ... daß es in so genannten Rechtsstaaten nicht möglich ist ...

das in rechtlich relevanter Weise vorzubringen und bewuß0t zu machen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Scheiß Unions Europa ...



Deutsche und ...

ihre Scheiß Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen