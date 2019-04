Sonntag, 07 April 2019 | 14.097

Andreas Voßkuhle und ... seine ganze Predigtscheiße ...

die Info zum fünften so genannten Fastensonntag ...

statt passionsspielerische Fastenzeit kann man auch österliche Bußzeit sagen ...



da drängt sich für Viele die Frage auf ...

Was tun gegen den Rechtsextremismus ...



soll man ihn mutig bekämpfen ... und wenn ja wie ...

oder wenigstens widersprechen ...



sich dagegen stellen ... pro loco dagegen stemmen ...

und den kleinen Graf Stauffenberg spielen ...



es gibt hier ein so genanntes 'Bündnis für ein weltoffenes und tolrantes Berlin' ...

das diesen und ähnlichen Fragen eine ganze ganztätige Fachtagung widmet ...



denn eines sei sicher ... 'Nix tun reicht nicht ' ...

derart lächerliche Fachtagungen mit Sicherheit aber auch nicht ...



das ist so ähnlich wie die Frage der CDU ...

'Neue Sozialpolitik ? ... also linke Politik ...?



wie ? ...

und wenn ja mit wem ? ...



das Problem sind weder die Rechten noch die Linken !!

das Problem sind die mehr oder weniger dressierten Affen ...



in den legislativen und exekutiven Positionen und Funktionen ...

die Politik als Spiel betreiben ...



und sich hartnäclig weigern ...

sich demokratisch zu verhalten und zu handeln ...



dem Volk die Position des Herrschers zuzugestehen ...

bzw dem Kunden die Position des Königs ...



*



das Politische Christentum ...

das Kloo-ballistische Scheiß Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Weltbürger ...

Schild Bürger Spießbürger Cheese Vurger Chicken Burger Hamburger Humbuger ...



das Po-litische Thema ...

DLR Deutsche Luftfahrt und Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









