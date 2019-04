Samstag, 06 April 2019 | 14.096

Andreas Voßkuhle und ... seine ganze AusstellungsScheiße ...

man muß Boris Becker nicht möglen ...

aber wo er recht hat hat er recht ...



zum Beispiel mit seiner aktuellen Kritik an den Medien ...

da trifft er den Ball auf den Kopf ... oder so ...



*



das Politische Geschehen in Galerien und Museen ...

das Norsafrikanisch nachbarschaftliche Scheiß Unions Europa ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Kunst und Kunsthandwerk ...

Ausbildung und Einbildung ... Fortbildung und Weiterbildung ...



Grundschule ... Mittelschule ... Höhere Schule ... Hochschule ... Gymnasium ... Universität ...

Baumschule ... Fahrschule ...



*



die Politische Kultur ...

das Zentral Bänkerische Scheiß Unions Europa ...



Deutsche und ... ihre fernöstlichen Nachbarn ...#

in Kina und Korea ... Japan und Jakarta ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ... Aids und Krebs ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen