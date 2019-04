Montag, 01 April 2019 | 14.091

Andreas Voßkuhle und ... seine Filmscheiße ...

der Politische Film ...

'Die Goldfische ...'



von Alireza Golafshan ...

mit unter anderen Birgit Minichmayr und Luisa Wöllisch ...



da sind ja nun praktisch alle politisch relevanten Themen drin ...

von Ausländern und Behinderten bis zu Steuerhinterziehern und Geldwäschschmugglern ...



von Verkehrs- und anderen Delikten ...

bis zum Krankenhauswesen und dem Pflegesystem ...



Kino Babylon im Scheunenviertel Am Rosa Luxemburg Platz ...

www.babylonberlin.de ...



*



manchmal denkt man immer noch ...

diese Sache mit der Sommerzeit sei ein Aprilscherz ...



aber es ist nach wie vor blutiger Ernst ...

als Musterbeispiel dafür ...



wie von den wirklichen Problemen in der Realität abgelenkt wird ...

indem man künstliche Probleme in einem virtuellen Raum schafft ...



und die Leute dann damit soviel zu tun haben ...

daß sie die eigentlichen Probleme nicht mehr sehen ... nicht mehr spüren ...



*



der Parlamentaristische (...) Rest Unions Europa Torso ...

Deutsche und ... die Rumänen mit ihrer Ministerratspräsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ordnung und Übersicht ... Ethik und Moral ...









