Sonntag, 31 März 2019 | 13.090

Andreas Voßkuhle und ... seine Predigtscheiße ...

nicht in jedem Dorf steht eine Kirche ...

nicht in jeder Kirche steht eine Orgel ...



und nicht jede Orgel ... die irgend wo rum steht ...

ist auch spielbar ...



viele sind noch in einem mehr oder weniger erhaltungswürdigen ...

manche in einem eher schon erbarmungswürdigen Zustand ...



feststeht ... jede Orgel ist ein Unikat ...

und hat enen für sie typischen Klang ...



um diesen Klang kümmert sich die Stiftung Orgelklang ...

um Dokumentierung und Restaurierung ...



um Bestand und Bespielbarkeit zu retten ...

und sie vor Verfall und Verlust zu bewahren ...



die Stiftung stellt jeden Monat ein von ihr gefördertes Instrument ...

zur Wahl zur 'Orgel des Monats' ... und einmal im Jahr zur Orgel des Jahres ...



nach unserer Verfassung bestimmt die Bundeskanzlerin ...

die Richtlinien der Politik für jeden Bundesminister ...



und sie ist es ..

die dafür dann auch die verantwortung trägt bzw eben tragen soll ...



es wäre also denkbar ... jeden Monat die Performance ...

der von den Richtlinien der Bundeskanzlerin 'geförderten' Bundesminister (m/w) ...



zur Wahl des Bundesministers des Monats zu stellen ...

und einmal im Jahr zum Bundesminister des Jahres ...



es könnte sein ... daß das bei allen Beteiligten Wahrnehmung und Bewußtsein stärkt ...

für das was eigentlich nach der Verfassung Politik ist und wie man das macht ...



30419 Hannover ... Herrenhäuser Straße 12 ...

www.stiftung-orgelklang.de ...



*



weil Sonntag ist ... und weil Beginn der so genannten Sommerzeit ist ...

der Kloo-ballistische ... Rest Unions Europa Torso ...



im Zusammenhang mit Adolf dem Hitler spricht man immer vom Wahnsinn ...

dieser völlig hirnverbannte Brexit ist aber nichts anderes ...



und wie gehabt wartet alles gespannt ab ...

als läge der Sinn des Lebens gerade in solcher Art Spannung ...



niemand agiert ... moniert protestiert interveniert ... halbwegs effizient ...

als läge der Sinn des Lebens darin irgend wann dann effektiv re-agieren zu können ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Spieß Bürger und Schild Bürger ...

Cheese Burger Ham Burger Fish Burger Chicken Burger Meat Burger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









