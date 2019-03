Samstag, 30 März 2019 | 13.089

Andreas Voßkuhle und ... seine Ausstellungsscheiße ...

mit 'Layers of movement startet der GASAG Kunstraum in das neue Ausstellungsjahr

und zeigt zum ersten Mal einen Film ...



die Künstlerin Natascha Küderli hat sich auf den Weg gemacht ...

umBerlin zu erkunden ...



um sich den urbanen Raum über dessen verkehrstechnische Struktur zu erschließen ...

mit Fahrrad und Schiff ... Bus und Bahn ... mit dem Auto oder einfach zu Fuß ...



entstanden ist ein facettenreiches Kaleidoskop ...

das die Künstlerin als Hommage an Berlin versteht ...



wie durch ein Prisma mehrfach gebrochen ...

transportieren bewegte und unbewegte Bilder vielschichtige Einblicke ...



in den Organismus ... in das Leben dieser Metropole ... die niemals schläft ...

wofür nicht nur der Fluß ... sondern auch der nie endende Verkehrsfluß stehen ...



*



