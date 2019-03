Freitag, 29 März 2019 | 13.088

Andreas Voßkuhle und ... seine Lifestylescheiße ...

man denkt immer 'Dritte Gewalt' ... das hätte was mit 'Recht' ... zu tun ...

und mit Demokratie ... s. 'Demokratischer Rechtsstaat' ...



es ist aber knallharte so genannte Politik ...

bzw eben Dikatatur ...



insbesondere wenn so'ne Kanlltüte wie Angela Merkel Bundeskanzlerin ist ...

de facto also Staats-Chefin ...



die Theorie vom Urknall ist nach wie vor ... naja eben schleierhafte Theorie ...

die tägliche Knalltütenkettenreaktion von Angela Merkel ist dagegen offene brutale Praxis ...



*



der Zentral Bänkerische sine Britannia et Gallia et Italia et Austria et Helvetia ...

Brexit brexodus Rest Unions Europa Torso ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Aids ... Krebs und Intensvstation ...









