Donnerstag, 28 März 2019 | 13.087

Andreas Voßkuhle und ... sein konzeptloses Scheiß-Konzert

die so genannte Politik der gewaltengeteilten Führungs-Elite ...

also Merkel Voßkuhle Schäuble ...



erinnert bzw ist praktisch nur noch vergleichbar ...

mit dem Verdauungsvorgang ...



oben stopfen sie wahllos rein was sie kriegen können ...

und hinten kommt nur Scheße raus ...



das wollte schon Helmut Kohl ncht begreifen ...

und pflegte immer nur seine (Milch)Mädchen-Interessen



aber Ökotrophologie war für ihn genau so ein Buch mit sieben Siegeln ...

wie Ökonomie geschweige denn Ökologie



*



wenn den Managern nichts mehr einfällt ...

dann fällt er gewissermaßen auf sie drauf ...



der Gedanke der Fusion ...

dabei ist genau das das Problem ...



wenn die Manager zweier sagen wir halbstarken Unternehmen ...

nicht in der Lage sind ... ihre Uternehmen professionell zu managen ...



woher soll dann eigentlich jener Super-Manager kommen ...

der dann das fusionierte Groß-Unternehmen halbwegs sinnvoll managen soll ???



mit anderen Worten ...

da wird dann wieder nur völlig sinnlos Substanz vernichtet ...



der Ast abgesägt ... auf dem man sitzt ...

und das Holz sicherheitshalber gleich verbrannt ...



der Dilettantismus schlägt fröhlich Purzelbäume ...

und Herr Voßkuhle läßt wie üblich den Lieben Gott einen Guten Mann sein ...



*



die idiotischsten Schlagzeilen des Tages ...

bis jetzt ... es kann also noch doller kommen ...



Trump fordert Rückzug der russischen Soldaten aus Venezuela ...

- Putin hat geschworen ... nie wieder da wegzugehen ... wohin er schon gekomen ist ...



und unbedingt wieder dorthin zurückzukehren ...

wo er schon mal gewesen ist ...



Spahn fordert konkrete Klima-Pläne von Schülern ...

- das unterschreitet noch die Naivität von Schülern ...



und überbietet den ganzen Unsinn ...

den er bisher so von sich gegeben hat ...



Lindenberg fordert mehr Engagement für Kinder und Umwelt ...

wir verspielen gerade die Zukunft ganzer Generationen ...



einer derjenigen ... deren Zukunft dadurch gesichert wird ...

ist aber gerade eben dieser Udo Lindenberg ...



der Zug ist doch längst abgefahren ...

nicht nur der Sonderzug nach Pankow ...



der Papst fordert mehr Respekt und Rücksichtnahme ...

sonst kann er richtig wütend werden ...



das macht seinen Umgang mit Christentum und Christen auch nicht besser ...

wenn der Hüter und Bewahrung die (Ver)Fassung verliert ...



*



der rat-lose Unions Europäische UnRat ...

Deutsche und ... die Juden ... und der ganze nahöstlich morgenländisch orientalische Schwachsinn ...



das Po-litische Thema ...

Migration .und Integration ... Exklusion und Inklusion ... Realisation und Imagination ...









