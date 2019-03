Mittwoch, 27 März 2019 | 13.086

Andreas Voßkuhle und ... die ganze Buchscheiße ...

wie gesagt ... im Grunde genommen passiert nichts in dieser unserer Welt ...

es sei denn ... es steht in den Medien ...



so als wäre es tatsächlich so passiert ...

und in den Medien wird darüber nur berichtet ...



in Wirklickeit ist es genau umgekehrt ...

in den Medien wird irgend etwas mehr oder weniger gut Erfundenes berichtet ...



das wird von Herrn Trumpf aufgeschnappt und darüber getwittert ...

und zack ... haben die Medien wieder ein gefundenes Fressen ...



das ist so ähnlich wie wenn Frau Merkel zum Beispiel immer wieder sagt ...

ich weiß schon ... wenns mir im Saal irgend wie zu ruhg wrd ...



dann brauch ich bloß irgend eine belanglose Handbewegung zu machen ...

und zack ... geht das Blitzlichtgewitter los und alle sind wieder bei der Sache ...



nun gibt es im Grunde genommen auch sonst nichts ...

wo die Medien nicht auf einen Schelmen anderthalbe draufsetzen würden ...



jetzt jammern sie doch tatsächlich ...

'warum fallen wir nur immer wieder darauf rein' ... ???



auf diese Trumps und Merkels etc etal usw usf ...

Methode 'Haltet den Dieb' ...



bzw ... wie sagt das Volk ... wer beklagt daß andere in eine Grube gefallen sind ...

hat sie wahrscheinlich vorher selbst gegraben ... oder so ...



*



das Gerichtshöfische (...) Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel ... die Geburtige Rate ... das Katastrophale Desaster ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen